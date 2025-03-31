中介銷積金 「cold call」已被禁 接不明來電小心

防墮詐騙 免受禍連 應即收線 近年電騙猖獗，積金局主席劉麥嘉軒昨發表網誌，指積金局關注有不法之徒冒充強積金中介人進行電話詐騙。她指業界已響應積金局呼籲，2月起已全部停止透過「cold call」銷售強積金，假如市民收到來歷不明電話，對方聲稱是中介人銷售強積金，應立即「cut線」。

網誌表示，俗稱cold call的來歷不明推銷電話氾濫，甚至有不法之徒冒充強積金中介人進行電話詐騙，積金局一直透過不同渠道提醒市民，收到陌生來電須格外留神。

今年2月起全面停止 網誌又稱，積金局亦循業界監管着手，早前已就強積金中介人的cold call進一步制訂嚴格的規管要求，並加強中介人保障計劃成員的意識。因應積金局一系列措施，自去年起以cold call銷售強積金產品或服務的中介人比以往已大幅減少。

網誌指業界響應積金局呼籲，今年2月起已全面停止cold call宣傳，以防不法之徒假冒中介人，進行詐騙或其他不法活動。她強調，中介人不會再以cold call銷售強積金，如市民日後收到來歷不明的cold call，聲稱自己是中介人銷售強積金，應立刻「cut線」。

日後中介人仍可致電計劃成員跟進強積金的事宜，如協助開立帳戶、轉移計劃等，建議市民接獲相關電話時，應向其公司核實來電者身份。市民亦可於積金局網頁，查閱中介人公司的資料及聯絡方法。

網誌指積金局透過業界監管、與執法部門聯手合作、公眾宣傳，3方面打擊騙案。積金局過去兩年向業界發出了6份通函，內容包括規管cold call、要求業界定期檢視及提升防範詐騙的措施等。積金局今日會發通函，提醒勿以cold call進行銷售，將對違反的中介人採取紀律處分，最嚴重的情況會永久撤銷註冊資格。

積金易不會推介產品 而積金局會繼續與執法部門、其他金融監管機構及大型科技企業合作，加強打擊騙案、舉報社交媒體上的可疑貼文，並推動反詐騙教育。另外，網誌指所有採用短訊與計劃成員溝通的強積金受託人，和15間具規模的中介人公司有參與「短訊發送人登記制」，使用以「#」號開頭的名稱發送短訊。

網誌特別提醒，積金局及積金易平台公司職員絕對不會聯絡個別計劃成員推介強積金產品或服務，更絕不會要求計劃成員透過電話或電郵中附上的超連結，披露強積金帳戶或個人資料。