射擊邀請賽 傷健共融展技藝

【本報訊】中國香港傷殘人士體育協會昨日舉行全港首個「香港西北區扶輪社傷健共融射擊邀請賽」，賽事共分為4大組別——新秀組、公開組、混合組和精英組，吸引了約50名參賽者參加，選手們展現精湛技藝，並積極互相交流心得，其中特殊學校師生隊更奪得新秀組的冠軍。賽後參加者共同期待未來能持續舉辦更多相關活動，以促進社會各界對傷健共融的關注與支持，進一步推動本地殘疾人運動的發展。

中國香港傷殘人士體育協會執行委員會主席梁禮賢致詞時指，衷心感謝各界對傷健共融的關注與支持，並期待所有選手都能盡情享受比賽，全情投入，並希望未來能有更多人共同推動傷健共融的理念，為本地殘疾人運動開創更多可能性。

席間，殘疾人射擊運動員翟文鳳亦分享了她的個人經歷及面對的挑戰。她坦言此次獲邀參加傷健共融射擊比賽意義重大，不僅有助於推廣本地殘疾運動的發展，還能提高公眾對射擊運動的認識與興趣，她希望未來能有更多人接觸射擊運動，讓香港培育出更多有潛力的選手，踏上國際舞台。