AI通報郊園山火 快速定位助撲火

11瞭望台陸續安裝 傳送實時影像幫忙 清明時節不少掃墓人士上山拜祭，加上本港氣候較為乾燥，是山火的高危季節。香港郊野公園由2020年至去年的5年間共發生117宗山火，影響面積合共達1,645公頃。為了及早偵測山火，漁農自然護理署本月在4個山火瞭望台裝設智能山火監察器，透過紅外線熱成像的鏡頭，可偵測到半徑約5至8公里內、最小4平方米的山火，更快更準掌握位置，從而調派人手到場撲救。該署長遠會在全港11個山火瞭望台都安裝監察器，預計明年4月完成。

漁護署指，2017年起已在大欖郊野公園的田夫仔山火瞭望台試行安裝山火監察器，成功偵測12宗山火，現將在9個郊野公園內共11個瞭望台安裝新的智能山火監察器，其中大欖郊野公園田夫仔及八鄉山火瞭望台、西貢西郊野公園海下山火瞭望台和馬鞍山郊野公園黃竹洋山火瞭望台已完成安裝，預計餘下7個明年4月完成。

可檢測2米乘2米火種 新監察器獲創新科技及工業局的科技統籌計劃資助約886萬元，撥款將用於監察器系統及使用系統觀察的山火控制中心控制台。新的智能監察系統透過紅外線熱成像技術，探測火場溫度與光度的變化，結合AI分析影像數據，可快速鎖定山火位置並向山火控制中心發出警報，並傳送實時影像，協助控制中心作出反應。目前，該系統已可檢測到兩米乘兩米的火種，縮短應變時間以盡快滅火，有效降低山火對自然環境的威脅。

智能山火監察器具紅外線及可見光的兩個鏡頭，當中紅外線鏡頭能有效避免受霧霾影響，適應郊外探測火種情況，而可見光的鏡頭則實時傳送現場畫面，鏡頭每4分鐘至5分鐘轉一圈，檢測郊野山火情況，在確定山火位置後，山火隊領隊及山火控制中心必要時會與消防處、民安隊、政府飛行服務隊合作展開滅火行動。

根據過往的數據，每年有超過20宗在郊野公園內發生或威脅郊野公園的山火，較多發生在元朗、屯門及大嶼山的郊野公園。在去年12月28日大欖郊野公園的大型山火中，漁護署動用逾50名山火隊人員參與撲救，用接近25個小時才將山火撲熄，受影響範圍約82公頃，約3,000棵樹木被焚毀。

清明至 化寶桶內燒冥鏹 漁護署提醒不少山火均由人為疏忽引致，呼籲市民謹慎處理火種，預防山火發生；特別是本周五（4月4日）清明節，前往郊外掃墓的市民，應在化寶桶內燃燒香燭冥鏹，切勿燃燒野草。