日常注意生活飲食 體檢助揪慢病 推廣全民健康 長者可做好預防

【本報訊】全民健康協會昨日舉行「全民健康啟動禮暨健康服務體驗日」。勞工及福利局局長孫玉菡表示，推廣全民健康，醫、社要「拖住手一齊做」，並指香港步入高齡化社會，鼓勵長者做好預防，注意生活及飲食習慣；又指精神與生理健康同樣重要，希望長者健康地長壽，才能好好享受人生。

體驗日供測試視力聽力

全民健康協會於啟動禮上頒發顧問委任證書及企業感謝狀，以表彰各界支持。現場健康服務體驗日設有心血管檢查、視力測試、聽力測試及中醫義診等多項健康服務，並由香港心理衞生會設置展板，分享壓力管理及身心靈健康資訊。行政會議成員高永文在同一場合指，隨着人口老化、不良飲食習慣及慢性病等原因，醫療服務負擔愈來愈重，因此要透過宣傳教育推廣健康生活方式。他呼籲長者透過例行身體檢查，及早發現慢性疾病，盡早處理，以保持長期健康。