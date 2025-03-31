母乳庫迄收集550公升 已開始供應9間公院

【本報訊】醫院管理局昨宣布，香港母乳庫已開展第二階段服務，向有臨床需要的極早產及患有危疾的初生嬰兒派發母乳，以對寶寶們提供全面充足的營養，幫助他們預防感染及併發症，建立健康保護屏障。香港母乳庫總監黃明沁醫生表示，香港母乳庫自1月6日投入服務以來，一直得到社會各界正面回響和支持。衷心感謝一群熱心媽媽身體力行，登記成為母乳捐贈者。截至上周五（28日），超過160名媽媽成功登記為母乳捐贈者，而香港母乳庫已收集到約550公升母乳。

惠極早產患危疾初生嬰 黃醫生續稱，經處理的捐贈母乳已開始供應予全港9間設有新生兒深切治療部的公立醫院。新生兒深切治療部醫護團隊會因應嬰兒的臨床情況，處方捐贈母乳，並持續監察嬰兒的臨床情況，按需要調整母乳攝取量，讓嬰兒獲得最佳的營養。香港母乳庫期望每年收集約1,000公升母乳，讓450至600名極早產及患有危疾的初生嬰兒受惠。

黃醫生強調，由於母乳捐贈者必須正在授乳，而其嬰兒年齡須在一歲以下，所以持續需要媽媽加入成為捐贈者，對香港母乳庫恒常服務至關重要。她呼籲社會各界繼續積極推動及支持母乳餵哺，並鼓勵有心媽媽加入母乳捐贈行列，為有臨床需要的初生嬰兒送上生命之禮。

兒童醫院設捐贈服務站 香港母乳庫已在香港兒童醫院B座地下大堂設置母乳捐贈服務站，以提供相關資訊、輔導及母乳餵哺支援。市民亦可瀏覽香港母乳庫網頁查閱相關資訊，並登記成為母乳捐贈者。公立醫院的婦產科及兒科部門，以及衞生署轄下的母嬰健康院亦備有母乳捐贈相關單張以供查詢。