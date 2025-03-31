乳腺炎困擾哺乳媽 針灸熱敷助緩解

【本報訊】母乳餵哺有很多好處，但媽媽亦要面對不少困難，乳量不足時會擔心寶寶不夠吃，乳量過多又會出現乳腺阻塞，甚至發展至乳腺炎。尤其是雙職媽媽，在產假完畢後立即返回工作崗位，往往會因工作壓力而影響乳量，但同時亦會因為「泵奶」或餵哺的規律改變而容易出現乳腺阻塞。有中醫師建議，母乳媽媽面對乳腺炎問題時，可選擇冷敷、熱敷、乳腺按摩、增加哺乳次數等方法，緩解問題。

近年香港積極推行母乳餵哺，對母嬰健康亦有好處。母乳有最適合嬰兒的營養成分，讓寶寶更易消化和吸收，而且還有抗體，可以幫助保護初生嬰兒。餵哺母乳可以加速子宮收縮和恢復，可以幫助媽媽回復體形，但不少餵哺母乳的媽媽面對乳腺阻塞問題。

哺乳期乳腺炎的成因主要是由於乳管阻塞，當母乳排出不暢，或者母乳未能夠按時排空，就會有可能導致乳管堵塞，出現紅腫、灼熱、疼痛等炎症反應。當乳腺管持續阻塞，而細菌透過乳頭入侵乳房，則可能發展為細菌感染，出現乳腺膿腫。

基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務指出，母乳媽媽面對乳腺炎問題，中醫亦可以提供協助，包括食療、中藥內服或針灸等。當中針灸往往有不錯的療效，一般是在手、腳及乳房局部扎針，大部分患者在針灸當日已能使乳汁排出較暢，緩解胸痛的問題。

黑豆通草豆漿利乳汁排出 中藥食療方面，飲用「黑豆通草豆漿」亦可使乳汁排出較為通暢，減少乳腺阻塞或乳腺炎的發生，適合產後一周的母乳媽媽服用，每星期可服用兩至3次。