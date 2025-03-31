胡亂按摩紓肩頸痛 關節恐錯位

【本報訊】都市人或多或少都會試過肩頸痛，原來季節轉變也有影響，天氣凍肩頸痛也特別「旺」！註冊物理治療師巫柔潔表示，天氣寒冷令人血液循環減慢、肌肉關節變僵硬，原本有關節炎症也特別容易發病。近年港人冬季喜愛外遊滑雪，巫坦言旅行也是肩頸痛的「高峰期」，例如搬行李、坐飛機姿勢不正確或滑雪，也會令肩頸痛症加劇。她建議受肩頸痛問題困擾人士要及早求醫，亦不可盲目相信以按摩作治療，因部分痛症或非只限肌肉問題，若胡亂按摩或會引致關節、神經等錯位，徒增痛楚。

巫柔潔表示，一般而言肩頸痛分為急性及慢性兩種，急性屬意外受傷，通常會在短時間內劇痛，但消退的時間也較快；而慢性的患者大多不能第一時間察覺痛症所在，成因大多是姿勢不正確、日積月累而變成痛症。

冬季血循環慢 肌肉繃緊 冬季亦容易令肩頸痛症的問題加劇，巫指出，若患者本身有些潛伏的痛症，例如長期勞損，在冬天時血液循環減慢、肌肉繃緊的情況下，都有機會加深問題，接着便會出現微撕裂、拉傷等情況。而去旅行出現肩頸痛也十分常見，主因包括外遊時需要提重物搬運行李、酒店的床或枕頭不適合、坐飛機坐車時姿勢不正無支撐，以及經常低頭用手機等，便會出現肩頸痛。

倘影響脊髓 嚴重可致癱 港人近來愛外遊滑雪，巫稱滑雪有很多急性轉向、急速動作，本身肌肉沒有記憶、不適應此類動作，便很容易出現急性肌肉拉傷、「瞓捩頸」等情況，甚至可能翌日有頸痛、手麻痹或頭痛等。

大部分人出現肩頸痛或許不太上心，巫表示痛症輕微可自行做拉伸的動作緩解；但是若果痛到影響日常生活，患者就切勿掉以輕心，應及早求醫。因為頸部接近脊髓，如果是嚴重意外、椎間盤及頸椎神經問題等，影響到脊髓或控制呼吸和心跳的部分，嚴重可導致癱瘓或死亡。

巫亦建議患者切勿迷信於按摩或「啪骨復位」治療，並稱若屬非一般疲勞，有可能屬關節、神經等問題，按摩反而可能令關節錯位、炎症加劇，會使病情惡化；患者應先尋求物理治療師意見，再去進行此類治療。