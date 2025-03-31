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公院加價逾倍增 基層求診後更貧

社協批評公營醫療收費調整不利基層市民及中下夾心階層的長期病患者。 社協批評公營醫療收費調整不利基層市民及中下夾心階層的長期病患者。
社協批評公營醫療收費調整不利基層市民及中下夾心階層的長期病患者。
申豁免需預約審批 忙搵食文件難集齊
政府公布公營醫療收費改革，被質疑令基層市民生活百上加斤。香港社區組織協會昨日召開記者會回應改革措施，批評是次公營醫療收費調整，不利基層市民及中下夾心階層的長期病患者，認為新收費高出現時水平數以倍計，加幅太高令市民難以接受，又指豁免交費難以申請，擔心阻礙基層求醫。社協建議醫療費自動豁免機制的對象，應擴闊至在職津貼基層勞工及長者津貼。
社協表示，現時所有醫療服務都加價超一倍，而私家醫療價錢不菲，加上很少夜間醫療服務提供，認為此方法未必可達政府將基層醫療引流至私家之目的，反而可能阻礙基層求醫或增基層負擔。
社協又指，現時豁免機制可助綜援人士自動豁免收費，但非綜援的低收入人士則要預約社工審批，還要交全家人的收入及資產作大審查，很多基層家庭因要上班，沒有時間見社工或文件難集齊，未能申請豁免，結果放棄求診，或「焗住」支付費用，令家庭更貧窮。
領長生津職津應免醫療費
社協又認為，今次改革後的醫療收費減免機制應要改善，因在一、二人住戶中，純長者住戶或失業住戶也會計算在內，將較大程度拉低入息中位數。社協建議可參考一人住戶申請豁免機制的入息限額，定於一人住戶入息中位數150%的理據，當局應將二人住戶申請減免的入息上限，定於二人住戶入息中位數的125%水平；亦可採用「從事經濟活動家庭住戶每月入息中位數」來計算全數及部分減免的入息水平。
此外，社協亦建議將自動醫療費豁免機制對象，擴闊至現有其他在政府部門已做了審查的基層市民，以節省行政費及便利基層就醫，例如包括領取長者生活津貼長者、在職家庭津貼基層勞工等，都應受惠於醫療費豁免機制。
倡中下階層5000元「封頂」
而為免「大病致貧」，當局為每名公立醫院病人每年醫療開支「封頂」一萬元。社協認為，對於中下夾心階層，即有從事經濟活動但入息較低者而言，醫療費用累積至一萬元才觸碰到「封頂」界線，對他們而言經濟負擔相對較大，促請政府每人每年醫療開支「封頂」應另加一層為5,000元「封頂」予中下階層。
公營醫療收費改革，引來社會熱議。公營醫療收費改革，引來社會熱議。
公營醫療收費改革，引來社會熱議。
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