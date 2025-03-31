公院加價逾倍增 基層求診後更貧

申豁免需預約審批 忙搵食文件難集齊 政府公布公營醫療收費改革，被質疑令基層市民生活百上加斤。香港社區組織協會昨日召開記者會回應改革措施，批評是次公營醫療收費調整，不利基層市民及中下夾心階層的長期病患者，認為新收費高出現時水平數以倍計，加幅太高令市民難以接受，又指豁免交費難以申請，擔心阻礙基層求醫。社協建議醫療費自動豁免機制的對象，應擴闊至在職津貼基層勞工及長者津貼。

社協表示，現時所有醫療服務都加價超一倍，而私家醫療價錢不菲，加上很少夜間醫療服務提供，認為此方法未必可達政府將基層醫療引流至私家之目的，反而可能阻礙基層求醫或增基層負擔。

社協又指，現時豁免機制可助綜援人士自動豁免收費，但非綜援的低收入人士則要預約社工審批，還要交全家人的收入及資產作大審查，很多基層家庭因要上班，沒有時間見社工或文件難集齊，未能申請豁免，結果放棄求診，或「焗住」支付費用，令家庭更貧窮。

領長生津職津應免醫療費 社協又認為，今次改革後的醫療收費減免機制應要改善，因在一、二人住戶中，純長者住戶或失業住戶也會計算在內，將較大程度拉低入息中位數。社協建議可參考一人住戶申請豁免機制的入息限額，定於一人住戶入息中位數150%的理據，當局應將二人住戶申請減免的入息上限，定於二人住戶入息中位數的125%水平；亦可採用「從事經濟活動家庭住戶每月入息中位數」來計算全數及部分減免的入息水平。

此外，社協亦建議將自動醫療費豁免機制對象，擴闊至現有其他在政府部門已做了審查的基層市民，以節省行政費及便利基層就醫，例如包括領取長者生活津貼長者、在職家庭津貼基層勞工等，都應受惠於醫療費豁免機制。

倡中下階層5000元「封頂」 而為免「大病致貧」，當局為每名公立醫院病人每年醫療開支「封頂」一萬元。社協認為，對於中下夾心階層，即有從事經濟活動但入息較低者而言，醫療費用累積至一萬元才觸碰到「封頂」界線，對他們而言經濟負擔相對較大，促請政府每人每年醫療開支「封頂」應另加一層為5,000元「封頂」予中下階層。