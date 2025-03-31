不符DSE自修要求 3年共140境外生被打回頭

【本報訊】去年有62名學生以自修生身份報考香港中學文憑試（DSE）一度被拒，涉事內地教育中心入稟申請司法覆核後，相關學生陸續獲批通過審核，教育中心亦撤回司法覆核。教育局局長蔡若蓮上周三（26日）回覆議員時表示，近3年共有140宗境外人士以自修生報考DSE被拒個案，分別有11宗（2023年）、52宗（2024年）及77宗（2025年），原因是有關申請者未能符合文憑試自修生報考的考試規則要求。

而截至2025年3月18日，2025年文憑試共有199宗境外人士覆核申請的個案，其中169宗為成功的申請，當中絕大部分涉及提交額外補充資料；而2024年文憑試只有一宗境外人士覆核申請的個案，為成功的申請，2023年文憑試則沒有覆核申請的個案。

蔡若蓮指出，文憑試的報考資格分為學校考生及自修生兩類，學校考生須為文憑試「與考學校」的中六正讀生及在考評局所記錄該校之註冊地址上課，如大灣區內地港人或港澳子弟學校有意成為文憑試「與考學校」，保送其中六正讀生以學校考生身份參加文憑試，須得到內地相關部門批准和考評局的同意，相關學校亦須在高中階段的教與學質素及行政上作出配合，以符合落實香港課程的要求，並透過香港學術及職業資歷評審局等機構，就其課程及運作進行全面評鑑，以證明學校的運作與香港的註冊學校相若，才可向考評局申請成為文憑試「與考學校」。