龍七公：本地就業告急 檢討輸入勞工

大家都說拚經濟促消費，但消費力的來源在哪裏？如果佔人口多數的打工仔失業者眾，收入下降，飯碗朝不保夕，還有消費力嗎？很不幸，這種惡性循環已發生，問題源自過度的輸入勞工政策。

2023年起政府陸續放寬各類輸入勞工政策，補充勞工優化計劃「解凍」26個職業類別及低技術職位輸入外勞，自推出至2024年9月底的一年間，總共輸入了28,818名外勞，平均每月2,400人。勞福局局長早前透露，優化計劃截至2025年2月，總共輸入了51,000名外勞，意味近期短短5個月，又新增了22,000名外勞，平均每月4,400人。連同建造、運輸、護理員等其他行業輸入外勞計劃，短短兩年合共超過75,000人，嚴重衝擊本地就業市場，本地失業率逐步升至3.2%，特別是輸入勞工的重災區，餐飲服務業及零售業的失業率，由4.4%及3.5%升至2025年2月的5%及3.9%。不看這些冷冰冰的數據，我在街頭會見市民也經常收到求助，特別是中年以上的弱勢就業群體，他們有的被解僱，有的全職變兼職，加薪更是無望，可見輸入勞工計劃已脫離了政府強調的本地就業優先政策。

筆者不止一次在本欄揭露剝削輸入勞工的種種手段，包括濫收雜費、扣起銀行提款卡、非法回扣等，一日不杜絕這些問題，輸入勞工變成廉價勞工，僱主就自然會有誘因，明明本地有人，也會想方設法申請輸入勞工。第二個明顯漏洞，是本地與輸入勞工2:1政策沒有得到貫徹落實，我們收到不少工友反映，公司輸入勞工後不久，便以生意不足為由解僱他們，或將他們全職變兼職。我們有時會見到輸入勞工比本地工人還要多的情況，有官員私底下向我透露，理論上這種情況是不許可的，但實際上勞工處很少持續監察輸入勞工後企業的用人情況。

加強把關 防假招聘 在補充勞工計劃中，規定僱主申請輸入勞工前，先要以不低於市場工資中位數在本地進行4星期招聘，但僱主是真心招聘，還是挑三嫌四走過場，的確存在很大疑問。事實上，我們收到不少中高齡工友反映，他們求職時被僱主嫌三嫌四，最後被拒。行業工資中位數亦是另一個爭議點，例如廁所清潔工、垃圾收集工的中位工資只是10,660元，比食環署的外判工仍要低兩、三成！脫離行業實際的工資中位數，以及缺乏勞工界的參與監管，中位數這個保障本地工人就業的政策設計，變成了工資增長的緊箍咒。工友就算保住份工，工資都難增長，零售、住宿及膳食服務的工資中位數，則一直停滯在1.6萬元水平。

就業是最大的民生，亦是社會穩定的基礎，政府應檢討輸入勞工政策，包括在審批過程中，加強勞顧會的把關功能，防止僱主假招聘；不同行業亦應設立一個輸入人數上限，本地與輸入勞工的比例，從現在的2:1提升至3:1甚至更高，以真正落實本地就業優先的政策原則。