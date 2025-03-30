笑看天下：加拿大隊長夠薑行動

特朗普日前簽署行政命令，宣布對所有進口汽車關稅上調25%。侵侵的顛覆性經濟政策，是否能「令美國再次偉大」實在成疑，不過，其引發的市場動向則立竿見影，尤其是靠出口汽車的國家如加拿大。加國總理卡尼日前出席內閣加美關係委員會會議，並舉行記者會，他表示，加拿大和美國在深化經濟一體化、加強安全和軍事合作基礎上建立的舊關係已終結。卡尼覺得加拿大須大幅減少對美國的依賴。

卡尼促請特朗普尊重加拿大主權，相信佢對侵侵揚言要讓加拿大成為「美國第51州」，仍耿耿於懷，佢話將採用任何手段保護加拿大和加國工人。汽車是加拿大第二大出口產品，僅次於石油，加國將設立20億加元戰略應對基金，提高汽車行業競爭力。20億加元不過約109億港元，能否保護加國汽車工人不受美國大加關稅影響，確有疑問。不過，正如老朽所講，敢於應戰的，不死於戰爭！

呢，加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）就真係夠薑，佢對於特朗普要徵盟友25%汽車關稅，且欲將加拿大變成「美國第51州」，以怒拳還擊，不但帶頭把美國酒下架、禁止美國企業競標安大略省基建項目，更撕毀特朗普重臣馬斯克旗下網絡服務供應商「星鏈」嘅一億美元合約，同時威脅中止向美國供電，呼籲其他省長跟隨。福特的一連串有力行動，為民伸張正義，為加拿大吐一口烏氣，令佢贏得「加拿大隊長」稱號，亦成功引起特朗普注意，並派出商務部長協商！

對付特朗普這種愛胡攪蠻纏的政客，就是要有福特這種敢於應戰的省長，「怕你就是烏龜，你做初一我做十五」，總之一縮就輸晒！但卡尼有「加拿大隊長」福特之大無畏勇氣嗎？