撥亂反正：特朗普救了自由黨

美國總統特朗普繼續瘋狂，最新揚言向全球賣往美國的汽車加徵25%關稅，連進口主要汽車零部件也不能幸免。首當其衝的，是汽車產業供應鏈跟美國密不可分的加拿大。加國總理卡尼形容這是對當地工人的「直接攻擊」，強調他會保護好自己的國民、企業和國家，猶如就要上戰場打仗一樣。但從電視畫面可見，他似乎並非真的很憤怒或擔心，嘴角還帶着一絲笑意。

短短個多月前，卡尼所屬的執政自由黨，受到時任總理杜魯多的連串施政失誤與個人醜聞打擊，民望大跌，支持度與在野保守黨一度相距近20個百分點，多名執政聯盟與核心內閣成員紛紛跳船。幸好自由黨及時自我修正，逼宮踢走杜魯多這個政治包袱，並選出政治素人、前中央銀行行長卡尼接任黨魁兼總理，輕裝重新上路，迎戰大選。

卡尼財金歷練豐富，但從政經驗近乎零，部分人最初對他不寄厚望。走運的是，他一上場便遇上特朗普，對加拿大發動貿易戰，甚至聲言要將其變成美國的第51個州。卡尼也很識玩，在當選宣言中已狂鬧特氏，不像杜魯多般對美國畏首畏尾，贏得不少國民支持。

更湊巧的是，卡尼的主要對手、保守黨領袖博勵治過往的形象、主張，以至競選口號，包括稅務及移民政策等，與加拿大人現時最厭惡的特朗普有幾分相似。雖然博氏也有批評美國，但部分保守黨商界成員卻因為曾提議向美國求和而被轟賣國。再加上加國民眾現時愛國情緒高漲，間接削弱了主張魁北克獨立和代表少數族裔的細政黨的支持，流失的大部分選民都轉投自由黨。現時自由黨與保守黨的支持度已扯平，前者更似乎升勢未盡。因此特朗普愈瘋狂，卡尼就愈高興。