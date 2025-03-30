筆下風雲：大蕭條恐會重臨

特朗普亂揮關稅大棒，除了要向所有進口汽車徵收25%關稅，又透露有意向藥業公司徵收關稅，目的是促使藥廠返回美國生產，不再依賴其他國家供應藥物，「像新冠疫情期間一樣」。想得十分美滿，但用關稅脅迫手段，是否就能逼出美國製造業再次偉大？

眼看中國成為製造業大國，不僅自給自足，還可以供應產品到世界各地，愛財如命的特朗普恨得牙癢癢不難理解。但今時今日美國製造業之所以空心化，全是美國自己造成。近數十年美國提倡全球一體化，各國就着自己所長專注發展某些產業，互通有無。

美國銳意發展金融及科技產業，取代需要勞工密集、大量土地、污染度高的製造業，並透過不斷印鈔，輕易購買所需產品。享受了數十年價廉物美的一體化好處，如今回頭一看，竟見中國受惠於一體化成為世界工廠而心有不甘，於是又要到處索取利益。神又係美國，鬼又係美國，實在可笑。儘管特朗普聲稱，至今已有多個國家主動接觸他商討關稅協議，擺出人人都要向美國下跪的模樣，但實際是否如此，令人懷疑。大家看見的是，美國盟友激起極大反彈，各國皆揚言要對美國進行對等報復措施，沒有一國肯讓步。

1930年代的大蕭條是近代史上最著名的經濟危機，其產生的股市動盪與金融恐慌、企業與銀行破產倒閉風潮、底層民眾失業潮、財富縮水與生產力破壞效應等，對全球造成極大破壞力，而大蕭條正是源於各國的貿易保護主義。當時美國率先發動貿易戰，大幅提高關稅稅率，進一步擴大了貿易保護產品與產業範圍，跟現在何其相似乃爾。外界愈來愈擔心美國經濟陷入衰退，看來擔心也沒用，皆因成真的機會愈來愈大。