強詞有理：侵侵被耍

美國在沙特分別與俄烏舉行停戰談判，好不容易得出30天內暫停攻擊能源設施的協議，聽起來似乎是好消息，其實距離全面停火仍遙不可及，何況雙方根本無意遵守暫停攻擊能源設施的協議。侵侵之前誇下的海口統統無法實現，甚麼24小時內結束戰爭、30天內全面停火等等，全部淪為笑柄，愛面子的他難免老羞成怒，但又不敢公開得罪普京，只好隱晦地批評對方採取拖延戰術。

沒錯，俄羅斯確實是在拖延，原因很簡單，戰場形勢對其有利，既然掌握着主動權，自然不會輕易讓步。反正你急我不急，不妨邊打邊談爭取最大利益。正如普京強調，俄軍在全部戰線上掌握戰略主動權，部隊每天向前推進，有理由相信會把烏軍徹底擊潰。他並指烏克蘭現政權不具備合法性，提議在聯合國監督下，與夥伴國家、美國和歐洲討論在烏國建立臨時政府，直至選出新政府才能簽署和平條約。

普京的意思很明顯，俄羅斯即使願意簽署和平協議，對象也不會是烏克蘭澤連斯基政府。特朗普以為自己是上帝，一出手就可以擺平雙方，現在才發現自己被耍了。他譏笑澤連斯基手上沒有籌碼，其實自己手上也沒有牌。加強制裁？俄羅斯早就不怕任何制裁？繼續援烏？只能浪費金錢，不符合其唯利是圖的風格。

面對普京這種既強硬又可怕的對手，特朗普無計可施，又不敢公開翻臉，只能柿子揀軟的捏，要求烏克蘭讓步。但烏克蘭在原則問題上也不可能讓步，尤其是涉及國家領土主權的問題。澤連斯基明言，烏方絕不會承認任何被佔領土地屬於俄羅斯，並指美烏和美俄兩份協議有「五分之一內容」存在分歧。戲子也許是故作姿態，也許是以進為退，起碼說明談判過程困難重重，全面停戰仍遙遙無期。

現在的情況很明顯：皇帝不急太監急。俄羅斯佔盡優勢，固然有風使盡𢃇，而烏克蘭自恃有歐洲國家繼續支持，也不會輕易投降。反而特朗普急不可耐，進退兩難，所有尷尬都寫在臉上。以侵侵的性格，自然不會輕易罷休，接下來必定還會繼續向澤連斯基施壓，至於有何效果，只能拭目以待。實際上，歐洲的處境同樣很尷尬，既不願放棄烏克蘭，又無能為力，還被特朗普排除在談判桌之外。英國和法國聲稱計劃向烏克蘭派遣一支「保證部隊」，不過是裝腔作勢，毫無意義。