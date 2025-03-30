要聞港聞

巴士站施鹹豬手 印度假難民被捕

【本報訊】南亞兵團及假難民又作奸犯科！上周五深夜11時許，一名29歲女子在灣仔軒尼詩道一巴士站，懷疑被一名南亞裔男子非禮。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「非禮」，拘捕一名59歲、持「行街紙」留港的印度籍假難民，並把他帶走扣留調查。
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