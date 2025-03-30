太空油列毒品 迄拘近160人

包括16學生 街頭公共場所吸食氾濫 今年2月中，港府刊憲把太空油主要成分依托咪酯，以及3種類似化學物列為毒品後，截至上周四，執法部門共搗破120宗涉及太空油案件，拘捕近160人，當中學生佔16人。個案中約四成五在街頭或公共場所發生，去年吸食太空油的情況較前年更為嚴重。執法部門除透過收集情報予以打擊，同時也需要學校、社工及家長等合作處理太空油問題。

港府在今年2月14日，透過《危險藥物條例》把太空油主要成分依托咪酯，以及3種類似化學物列為毒品，條例刊憲後即時生效。

執法部門昨日表示，有關條例刊憲後，截至上周四共接獲120宗與太空油毒品相關的案件，並且拘捕157人，當中21歲以下人士有37人，而學生更佔16人。個案中有70宗發生在街頭或公共場所，其餘則在非公眾地方發生。

執法部門指出，2024年吸食太空油情況較2023年嚴重很多，當局已採取不同措施，包括今年1月利用試紙，去測試藏有或吸食太空油毒品的嫌疑人士。至於處理太空油毒品問題，除了依靠執法人員或搜集情報打擊外，同時需要靠學校、社工或家長等持份者共同合作處理太空油毒品問題。

尖沙咀搜座駕拘毒鴛鴦 另外，昨日凌晨約3時，警員巡經尖沙咀山林道8號對開，發現一輛停泊咪錶位的私家車，車上兩男女坐於後排座位形迹可疑，遂上前調查。警員搜查私家車，在司機位地面發現一個藏有懷疑毒品的手提袋，而車廂後座地面亦發現小量懷疑毒品。

警員在該輛私家車上，檢獲11粒含有懷疑依托咪酯（俗稱「太空油」）的電子煙彈、小量懷疑「冰」毒及一個「冰」壺。行動中檢獲的毒品總市值約475元。警員經初步調查後，以涉嫌「藏有危險藥物」，拘捕車上一名姓鍾（35歲）本地男司機及一名姓鍾（25歲）本地女乘客。據了解，涉案男女報稱任職侍應，兩人為情侶關係。

八鄉路障截毒品快餐車 此外，上周五深夜11時許，新界北區警員於八鄉錦田公路近下高埔村附近設置路障，期間發現一輛載乘兩男女的私家車形迹可疑，遂截停搜查。警員在女乘客身上，檢獲52包共重約24克的懷疑可卡因及小量懷疑氯胺酮，檢獲的毒品總市值約2.9萬元。警員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕姓沈（23歲）男司機及姓詹（21歲）女乘客，他們已被帶走調查。據悉，被捕男女為朋友關係。