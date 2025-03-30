東呼即應：怪婦攔車擋路 瘋跳大媽舞

【本報訊】網傳影片見到一名婦人在馬路上攔着一輛私家車，懶理對方不斷響按，不斷手舞足蹈，旁邊拍片的畫外音高呼「有人碰瓷」，亦有人懷疑是否有人光天化日下「跳太空舞」。有網民諷刺執法部門與其出動大量人力物力捉市民亂過馬路，不如抽調人手處理懷疑「碰瓷」及「太空油」氾濫問題。

網民懷疑「碰瓷」「跳太空舞」 近日網上熱傳影片可見，一位身穿紅色短衫短褲的大媽，無故擋在一輛私家車前面，手舞足蹈，更把黑色手袋當作舞蹈扇，左搖右擺，狀甚投入。期間私家車則不斷響按，擾攘半天，該位大媽才跳着走到路邊。看大媽的樣子，好像「愛上跳舞太開心」，但未見「跳到每個拍子都叫好」，反而聽到不知是否拍片者的畫外音，指摘大媽在「碰瓷」。

不過，只要未跟車輛有「身體接觸」，也不能斷言是「碰瓷」。反而有網民推斷，是不是又有人光天化日下「跳太空舞」。無論如何，馬路如虎口，這樣亂搞不可謂不危險。話說回來，近日網上瘋傳另一張圖片，一名警員和兩名俗稱「黃腳鱲」的交通督導員，在暗處「埋伏」亂過馬路市民。與其被嘲「大炮打蚊」浪費警力，不如用部分人手，處理類似這位大媽更好。