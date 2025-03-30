政府：加強內地港口合作 增航運競爭力

【本報訊】運輸及物流局局長陳美寶表示，本港3月份在航運物流的「提量」及「提質」上均有不少進展，包括加強香港與廣西港口貨運合作，積極開拓內地新貨源等，會繼續致力增強香港貨物中轉樞紐的角色，積極研究將航空貨物轉運計劃延伸至其他多式轉運模式，吸引更多貨物來港中轉，提升香港的航運物流競爭力。

陳美寶昨在網誌表示，現代貨箱碼頭與廣西北部灣國際港務集團於本月中簽訂合作協議，將中西部地區貨物以鐵路運至廣西，再以駁船轉運到香港上遠洋船，為香港港口帶來更多貨物。去年第4季，香港港口與廣西北部灣的港口吞吐量按年上升47.4%至約5.96萬標箱，佔香港總載貨貨櫃吞吐量的2.1%。她期望，香港能成為內地貨物的進出口地。

她又指，當局正積極落實港口物流綠色化，包括本月再有兩次商業化的液化天然氣加注作業，在香港水域成功完成。

訊息碎片化 兩億建系統補鑊 陳美寶亦提到，立法會財委會日前（28日）批出2.15億元的撥款，讓局方能全速在今年底完成構建港口社區系統，聯通航運、港口、物流、貿易業界，透過訊息共享實現各方同步實時追蹤貨物，打破現時訊息碎片化的困局，增強香港港口的國際競爭力。