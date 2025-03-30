MPF全自由行 諮詢公眾一個月

【本報訊】因應政府有意落實強積金「全自由行」，積金局展開為期一個月的公眾諮詢，以了解公眾對實施強積金「全自由行」具體方案的意見，公眾可於4月28日前提交回應。

提兩方案 分新聘現有僱員 積金局提出兩個建議方案，在今年5月1日或之後入職的新聘僱員，可以選擇每年一次，將現職僱主的強積金權益，全數轉移至僱員自選計劃下的個人帳戶，方案與現時「半自由行」設計相同。

至於今年5月1日前入職的現有僱員，則可以考慮到其強積金供款仍有機會對沖，積金局建議新設「僱主強制性供款專項帳戶」，讓現有僱員可選擇每年一次，將現職僱主供款全數轉移至僱員自選的強積金計劃下的專項帳戶。

由於「新聘僱員」和「現有僱員」兩個方案分別涉及不同程度的法例修訂和系統配套工作，當中適用於「現有僱員」的方案可能需要較長的籌備時間，為了讓計劃成員能盡快受惠於「全自由行」，當局會考慮分階段實施「全自由行」方案。

積金局行政總監鄭恩賜表示，建議中的「全自由行」落實後，計劃成員的強積金已歸屬權益中，可自由調動的比例將由現時超過70%，提升至接近100%。