公屋富戶租金僅佔入息7% 4000戶屬最高級別

【本報訊】房屋房委會資助房屋小組委員會日前通過收緊公屋富戶政策，房屋局表示，現時富戶所交的租金佔比較低，各界都認為需將公屋分配給有需要人士。至於簡樸房規管制度方面，局方則指已放寬了部分簡樸房封天井的規定。

新安排料明年10月生效 公屋富戶政策收緊，提高了富戶額外租金及降低富戶入息限額，由現時「兩級制」改為「三級制」，即按入息分別繳交2.5倍、3.5倍及4.5倍租金。房屋局局長何永賢於昨日在電台節目表示，現時處於最高一級的富戶約有4,000戶，其中400戶已住了4年，新計劃之下處於最高級別4年或以上的住戶需要遷出，可以「綠表」購買居屋。她指出，現時富戶繳交的租金只佔家庭入息比例7%，社會各界都認為需要調整，將公屋資源交給更有需要的市民，預計新安排於明年10月1日起生效。

至於「簡樸房」規管制度的最新方案建議，何表示就登記期12個月，寬限期延長至36個月，有合共4年時間，是為免業主拖延不處理違規劏房，在「倒數期」6個月內若單位仍然不合規格，就不能與租客簽新合約，違法業主可被罰款30萬元及監禁3年。她又稱新方案放寬對單位窗戶面向四邊圍封天井的規定，是因收到意見後，認為部分天井面積大，不應一刀切禁止。