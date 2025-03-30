醫管局支援中心近竣工 分階段啟用

【本報訊】醫院管理局昨公布，位於北大嶼山醫院毗鄰的醫管局支援服務中心（中心）已大致竣工及分階段投入服務，提供中央洗衣、病人膳食、緊急個人防護裝備和主要被服用品儲存及數據中心服務。中心可以提升公立醫院的相關病人支援服務，亦可以加強公立醫院應對突發事件的能力。

醫管局支援服務中心建築樓面面積約6.2萬平方米，分別設有中央洗衣工場、中央食品製作組、資訊科技數據中心及中央應急儲備室。資訊科技數據中心和中央應急儲備室已於今年1月開始營運，而中央洗衣工場及中央食品製作組，亦已於3月中開始分階段投入運作。

料2030年滿足一半服務需求 中心會分階段提升服務量，預計到2030年，中央洗衣工場及中央食品製作組處理的洗衣量及膳食量，能夠滿足公立醫院一半的服務需求；資訊科技機構數據中心支援的容量，亦會達到醫管局總體需求的一半，足以加強公立醫院的資訊科技效能。另外，中心的中央應急儲備室會用作儲存緊急防護裝備及應急物資，一旦遇上疫情、災難或在緊急情況下，亦能靈活應對，大大加強醫管局的應急能力。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗表示，中心會集中處理公立醫院的病人支援服務，例如準備病人膳食及洗熨病人被服，以便公立醫院騰出空間轉作臨床或其他用途。中心會採用自動化系統及機器人技術，減省營運及物流成本，提高營運效率。另外，九龍西醫院聯網總監羅振邦表示，中心的落成將有助提升醫管局的病人支援服務和設施，成為公營醫療服務不可或缺的部分，並與臨床服務發揮相輔相成的作用。