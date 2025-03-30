急症室明年收400元 研棄診需付分流費

【本報訊】急症室收費於明年1月起增加至400元。醫管局表示，正研究分流後棄診仍需支付分流費用，又指全年收費上限10,000元要自行申請，有既定機制防止濫用資源。

擬服務高峰期退款恒常化 醫管局行政總裁高拔陞在電視節目表示，400元的收費是較合理的安排，目前正在研究將服務需求高峰期退款措施恒常化。高拔陞表示，部分市民以及醫護人員都提過分流後棄診這個問題，但其實去到分流也是接受了服務，有些工作就已經完成，所以目前也在探討收取所謂「分流費」。

對於政府提出的每年醫療10,000元封頂機制，高拔陞認為，設置一個申請程序才比較合理，相信個案不會太多。高指，大部分需要花費至10,000元的個案都是較嚴重的病人，例如長時間住院或急性中風之類。但亦需要考慮個別情況以作處理，要避免本毋須住院的個案，患者卻認為有封頂機制就強行住院。

另外，政府期望在5年內將資助率從97.6%減少至90%，但實行了這一系列相關的措施後只減少到94%。高拔陞進一步表示，未來是否還會加價需要看引導效果再作決定。