團體倡急症第三類病患 獲部分豁免減負擔

醫療服務收費提升 彌補財赤當局否認 政府上周四（27日）公布公立醫院收費調整，多項服務收費全面加價，其中檢討逾年的急症室收費，將由現時劃一收費180元，變成分類收費，第一類「危殆」及第二類「危急」病人免費，其他病人，包括第三類「緊急」病人，則會加價逾一倍至400元。衞生官員稱，不同意「收錢就是道德唔正確」，認為就算「1至5類都收400蚊」亦是「好合理」，但為強調收費改革的導向作用，將第一類「危殆」及第二類「危急」病人豁免收費，以反映急症室的功能，期望輕症病人會減少使用急症服務。他又解釋，政府並非透過公營醫療服務加價彌補財赤，冀透過輕症病人共付費用，以增加對病人的保障及減少浪費。有關注病人權益的組織表示，希望當局考慮為有關收費病人引入部分豁免制度。

衞生官員昨出席電台節目時指出，目前公院急症室第三類「緊急」病人中，有約三成需要入院，第四類「次緊急」病人只有不足一成需要住院，而第四類「次緊急」及第五類「非緊急」病人當中，超過一半是在早上8時至下午4時到急症室求診，形容該時段「肯定有其他醫療選擇」。而所有急症病人中，第三類「緊急」病人佔約四成，當局原先對第三類病人的服務承諾是「30分鐘內診症」，惟目前只有77%個案達標，希望透過減少第四、五類病人，可令第三類病人能更快看症。

官員又指，醫療發展一日千里，多個醫療項目成本愈來愈昂貴，為確保市民能享用最先進的醫療服務，同時照顧慢病患者，政府一定要思考，不能「食老本」，以往「無差別」、「仙女散花」般的投放，未能精準資助有需要病人。政府的醫療改革會持續，不是「一時三分改完就算」，目標是爭取在5年內，令政府整體資助比率，由現時97.6%降至90%。而未來的安排，會視乎市民的負擔程度，循序漸進推展。

一直關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌指，當局透過「豁免」第一、二類病人的收費，希望引導市民「正確使用」、減少濫用急症室。不過他認為，不獲「豁免」的第三類病人其實亦是「緊急」病人，需要在30分鐘內處理，而第四、五類病人亦可能有住院需要，這些病人都是有真正醫療需要的病人，希望當局考慮為有關病人引入部分豁免制度。另外，他亦擔心新減免制度採用入息中位數，惟因中位數或會被長者、失業人士拉低。新機制下，就算是最低工資40元，若每個月工作26日，工資便8,000多元，收入已超過「全額豁免」資格，只能獲「部分減免」。

議員陳凱欣歡迎當局擴大對病人的保障制度，希望透過機制幫助到更多有需要病人。不過，對於政府增加急症室收費，引導病人使用其他醫療服務，她就表示，雖然目前未有相關數據，但亦可估計日間急症病人中，不少是有經濟困難、已獲醫費豁免的病人，否則「無人會等5個鐘」看病，擔心就算費用增加，病人獲豁免後仍會到急症室求醫，影響引導效果。

議員指求診未必有得揀 陳認為，要病人轉用其他服務前，應先考慮病人「有無第二個選擇」。以深水埗區為例，該區共有6間普通科門診，但當中只有一間營運至晚上10時，導致不少長者晚上或假日一旦有事，被迫要去明愛醫院排急症。目前當局推行的不同基層醫療項目，如「一人一家庭醫生」等仍未算成熟，當局應考慮在私營醫療夜診較少、基層人口較多的重點地區，加設更多門診、夜診服務，避免有需要求醫的病人「買成藥食就算」，甚至拖到病情嚴重才到急症室求診。