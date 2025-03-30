醫健：伶牙俐齒：正常的牙醫

不久之前我和一群非牙醫朋友聚餐，席間一位西醫朋友希望我對與他共事的牙醫作出評價。當時我回答：「哦！那位牙醫十分正常！」西醫朋友對這個回應，不斷點頭。在場其他非醫療界的朋友紛紛表示不明白「正常」對一個醫生來說代表甚麼。

我接着解釋，「正常」是我對醫生非常高的評價，「正常」的醫生有着充分的知識，對病情有着適當的理解，良好地判斷及分析並做出合理的決定，在治療的技巧上也正如書本描述的一樣做得妥當，醫生和病人溝通時也像朋友一樣，對病人富有責任感。在一系列的「正常發揮」情況下，其實那一位醫生已經非常超卓。

牙醫在替你檢查時，很多時候會在病歷上寫上N.A.D.，英文長寫是No Abnormality Detected（未見明顯異常）。如果病人在接受口腔檢查時，包括口外口內、軟組織、牙齒、牙骨、牙骹，並在X光片上都能做到N.A.D.，未見明顯異常，其實已經是非常健康的100分滿分。

「正常」在我的牙醫評價排行榜上只屬第二。那麼，在評價排行榜上排在最前的是哪一個種類呢？在我的評價排行榜上排行第一的是—「魔術師」。魔術師能人所不能，也許他們擁有異於常人的速度，準確度，思考模式。魔術師少之又少，能一生都做魔術師，沒有嚴重失手的更加少。

牙科業界中，需要有「正常」的牙醫，也需要有魔術師。醫學發展要突破，要向前推進，一定要有思維獨特的先驅，也需要有敢於嘗試的高手。魔術師除了可以出現在治療中，也可以出現在科研層面，研發治療技術。

在Common sense is not common的世界裏，香港牙醫的訓練是怎樣保持出品「正常」呢？在香港，牙醫6年的訓練裏，教學以及實習大多以小組進行，牙醫學生們每做一個治療，都要向導師說明原因以及背後的理念。學生有機會接觸到不同的導師，從而可以了解不同的治療哲學。多年「困獸鬥」的環境，才能產出一代又一代「正常」的牙醫。

牙科醫生韓琦