社會認知不足 自閉症青年冀公眾放下偏見

【本報訊】周三（4月2日）是「世界提高自閉症意識日」，有機構調查發現，逾40%受訪者仍誤當自閉症為精神病，逾90%人認為社會對自閉症接納程度不足。機構認為，基本認識和接納只是共融的第一步，呼籲各界舉辦共融活動、聘請自閉症人士等，增加市民直接接觸自閉症人士的機會。有自閉症青年期望，公眾放下偏見，看到自閉症人士優秀的一面。

協康會上月透過網上問卷訪問515人，發現有98%受訪者認同自閉症人士可以公開就業，有84%人理解自閉症無法徹底根治，反映受訪者對自閉症的基本資訊掌握較為正確。不過，調查發現僅58%的受訪者知道自閉症並非精神病的一種，顯示仍有逾40%人對此概念不清。另有92%受訪者普遍認為，社會對自閉症的認識及接納程度仍然不足。

加強了解 踏出共融第一步 協康會教育心理學家鄭光言指出，因精神科醫生會對自閉症患者進行評估及診斷，才會讓人誤會自閉症是精神病的一種。他續指，近年外國更多利用「神經多樣性」代替「殘疾」去理解自閉症，有助大眾明白自閉症人士在特徵、困難及能力上會有不同程度的差異。他認為，基本認識和接納只是共融的第一步，呼籲社會各界舉辦共融活動等，增加市民直接接觸自閉症人士的機會。

Ronald在5年前高級文憑畢業後，出現情緒問題，後來向精神科醫生求診時，無意中確診自閉症。他憶述，早在中學時已出現社交困難，因不懂看「眉頭眼額」而遭老師責備；亦未能有效處理需要較多組織力的工作，導致信心不足，坦言擔心別人用負面眼光看待自閉症。他希望公眾放下偏見，看到更多自閉症人士優秀的一面。