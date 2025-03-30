針灸結合心理輔導治ADHD效佳

【本報訊】據美國研究指專注力失調及過度活躍症（ADHD）在兒童的發病率約5%至7%，而患有ADHD的兒童大約有一半症狀會持續到成人階段。有中醫師表示，透過註冊中醫師和臨床心理學家參與，中西醫結合治療，在針灸治療的同期進行行為治療和心理輔導，雙管齊下，可達到更佳的治療效果；並建議家長早評估、早診斷、早治療。

ADHD是一個以「專注力不足」、「過度活躍」或「難以控制自身的言行舉止」為特徵的腦神經相關疾病。若果家長發現孩子在家庭和學校有上述問題和表現，應帶孩子接受評估。如果孩子確診患有ADHD，首選的治療方法是帶孩子去看精神科醫生或兒科醫生，由醫生處方相關藥物。

協同輔助藥物治療 基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務指出，針灸治療雖然不能替代藥物治療，但可以協同和輔助藥物治療。臨床所見，針灸通過疏通經絡，調和平衡陰陽，達到醒腦開竅目的，對ADHD患者的症狀有不同程度緩解和改善。曾有文獻對針刺治療ADHD進行Meta分析，發現單用針刺治療或聯合常規藥物及行為療法，對ADHD的臨床有效率均優於常規藥物及行為療法，亦能降低對藥物的不良反應。

針灸治療取穴三陰交、內關、合谷、太沖、太溪、曲池、足三里、百會及四神聰。ADHD患者每周需要兩次至3次針灸治療，每次針灸治療需時30分鐘，以3個月為一個療程。有個案顯示，一名被診斷為ADHD的7歲男孩，因專注力不足和過度活躍，上課時經常難以專心學習及多動，導致學習困難和成績不合格。其家長帶患者到中醫診所接受針灸治療後，患者的專注力不足改善、過度活躍減輕，學習成績合格及自我控制能力有所改善。