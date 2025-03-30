內地交流團 中學生喜愛夜蒲 篡改年齡離譜

拍片上載教路 入酒吧謬論滔滔 本港中學赴內地交流團再有事件爆出，有數名本港學生在參加交流團時於當地偽造年齡證明，深夜偷跑出酒店「蒲吧」過「夜生活」，更將過程拍成短影片發上影片平台。教育局回應查詢時表示，高度關注事件，還會繼續與涉事學校保持聯絡。

有自稱「小團體」的發布者於影片內稱，於凌晨12時後確保不會再有人查房，就可以從酒店溜出去，眾人在附近分頭尋找電動單車。之後還以第一人稱視角拍攝正在騎電動單車，並配文稱「找到後便加鞭快馬地趕去找好的夜生活」。到達目的地後，小團體成員在門口商討如何應付安檢措施，同時篡改年齡證明後便開始行動。最後，發布者及小團體成員進入酒吧，還配文「我在這裏也給大家敬一杯，祝大家事業成功」。

教局關注 校方嚴肅處理 據網傳資料顯示，涉事學校是屯門鐘聲慈善社胡陳金枝中學，學生參加的是由華暢東方文化國際交流有限公司承辦為期3天的梅州考察團，於3月25日出發。團內有高中生於第一日行程結束後將這天的考察行程製成短片上載影片平台。

教育局就此段影片表示，高度關注事件，知悉後即時聯絡學校跟進。據了解，學校正按校本訓輔機制嚴肅處理，並會加強學生的正確價值觀、行為和公民意識。教育局會繼續與學校保持聯繫，並提供適切的支援及意見。教育局還提醒，承辦機構和學校應敦促學生嚴格遵循相關規則和指引，以安全為首要考慮，守法守規，亦需顧及違規行為對他人造成的影響。

教育局又指，考察交流活動在老師帶領下，為同學提供寶貴的學習機會，同學應好好珍惜，認真投入學習活動、自律守規及互助友愛。罔顧個人安全、故意破壞集體紀律都是不負責任的行為，不但影響校譽，也辜負社會的栽培和信任。