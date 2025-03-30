紅磡土瓜灣海濱水質差 管理規劃非一致捱轟

【本報訊】政府近年投放不少資源用以優化維港海濱。九龍城區議會日前召開會議，討論紅磡站南面的臨海地段打造成海濱新地標。不少區議員都認為，應善用《保護海港條例》修訂後的發展契機，在「簡化在維多利亞港進行小規模填海工程的機制」之下，貫通九龍中海濱長廊，改善紅磡及土瓜灣附近海濱長廊的連貫性和暢達性。亦有意見指海濱的使用規限存在不一致的情況，呼籲政府須制訂一個更整全的九龍海濱發展規劃。

被斥修建構思不完整

區議員李超宇認同當局以「先駁通、再優化」的策略，來駁通維港兩岸一帶的海濱長廊，即使「一部分、一部分」地修建也沒問題，但就不應該「一部分、一部分」地構思，反而在初始階段就應該有一個較完整的規劃，才可確保將來整個九龍新海濱會有良好效果。他說全港有很多條海濱，可是管理規則並非一致，譬如很多海濱為動物提供友善的環境，然而紅磡海濱長廊就做不到。如果能統一規則，相信海濱發展會做得更好。他強調發展海濱不僅要看硬件，軟件方面亦不能忽視，過往常惹人詬病的海水臭味、水質衞生等也非常重要，希望這方面政府不能鬆懈。