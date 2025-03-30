主場館「開蓋」 帶動賽事氣氛
【本報訊】啟德體育園主場館上周五（28日）起，一連3日舉行「香港國際七人欖球賽」，是主場館正式啟用後首場大型活動，亦是七欖首次由香港大球場移師至啟德主場館上演。昨日周六是第二個比賽日，其中新場館「南看台」於中午前已經爆滿，而球迷們亦延續以往大球場的七欖南看台「傳統」，打扮成造型不同的角色。由於首日賽事的開幕禮舉行激光表演，需要關閉主場館的天幕，昨日場館就將天幕開啟，不少球迷就認為「開蓋」，令賽事氣氛更加高漲。
執法部門昨日表示，賽事首日的交通管制、觀眾入場或離場等運作非常暢順，當日主場館全日的人流約有3.3萬人，整體秩序良好。考慮到觀賽人士入場或離場時，可能缺乏的士等交通工具接載，部門已即時與運輸署商討，檢視如何改善相關安排，應對昨日及今日的賽事。
AI分析人流車流密度
人群管理方面，相關部門於賽事首日，試用新的公共安全管理系統，透過人工智能（AI）分析園區閉路電視的影像，以檢視體育園的人流和車流密度。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：