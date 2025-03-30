主場館「開蓋」 帶動賽事氣氛

【本報訊】啟德體育園主場館上周五（28日）起，一連3日舉行「香港國際七人欖球賽」，是主場館正式啟用後首場大型活動，亦是七欖首次由香港大球場移師至啟德主場館上演。昨日周六是第二個比賽日，其中新場館「南看台」於中午前已經爆滿，而球迷們亦延續以往大球場的七欖南看台「傳統」，打扮成造型不同的角色。由於首日賽事的開幕禮舉行激光表演，需要關閉主場館的天幕，昨日場館就將天幕開啟，不少球迷就認為「開蓋」，令賽事氣氛更加高漲。