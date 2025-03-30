體育園美食市集供電跪低 雪糕檔血本無歸

斥乏宣傳谷消費 生意寥寥可計 香港國際七人欖球賽上周五（28日）起一連3日移師啟德體育園主場館，吸引不少海外、本地球迷到場支持。據主辦方指，賽事首日就已有逾3.3萬人入場觀賽，惟主場館外、不用持票入場的「啟德美食海灣嘉年華」生意卻異常冷清。有檔主直言人流甚至比七欖舉行前更少，賽事首日更只得「三位數」生意收入，更有檔主昨晨開檔時始發現無電，其中一間雪糕檔疑因停電導致雪糕變壞，血本無歸。啟德體育園發言人回應時表示，已就活動安排及人流加強現場資訊顯示，並指現場電力供應一直正常。

在啟德體育園主場館旁舉行的「啟德美食海灣嘉年華」，由香港市集協會主辦，本月21日開幕至下月27日期間，每逢周五至周日及公眾假期，共有28個檔位提供各款美食。其中檔主陳小姐向本報反映，其公司考慮到主場館即將舉辦不同的大型活動，相信可以帶動人流，才租用攤檔，主要做飲料生意，租金約與其他活動相若。上周開幕時雖然當時主場館仍未舉行七欖，但她的攤檔仍有部分「街客」支持。

嘆主場館搶大量客源 不過，她指七欖正式開幕後，由於主場館內已有約30檔由園方營運的食物、飲料攤檔，坦言：「球迷、觀眾要消費都消費咗」，加上園方亦未有加強宣傳，以及引導觀眾、散場人士到美食海灣，導致該處人流稀少，「做唔到生意」。她提供上周五上午11時15分拍攝的相片可見，即使當時賽事已開始，惟偌大的市集中卻只有十多個遊人。她曾向園方反映有關問題，卻無濟於事，冀園方能加強在場內宣傳、引導球迷到該處消費。

她又指，租場時園方及主辦方承諾賽事期間電力會「24小時供應」，但昨晨開檔時卻發現檔位「完全無電」，而鄰近的雪糕檔主更發現檔內的雪糕已經壞掉，惟主辦方遲遲未有回覆，待中午約12時至1時左右才恢復電力供應，嚴重影響產品質素。

體育園：電力一直正常 啟德體育園發言人表示，昨晨早約11時有個別攤位職員向主辦單位反映電力供應問題，主辦單位隨即安排電工進行處理，該攤位隨後已恢復正常電力供應；翻查紀錄，現場電力供應一直正常。然而，為確保安全，主辦單位已提醒各攤位職員，在每晚嘉年華結束後，必須妥善存放攤位內的物品及電器裝置，並確保所用的電器設備符合相關規範。園方與主辦方一直保持溝通，就活動安排及人流加強現場資訊顯示，並會加強現場工作人員的培訓，主動幫助市民認識往來美食海灣的路線。