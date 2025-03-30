雲南瑞麗847民房受損 水電通訊正常

【本報綜合報道】緬甸大地震震央距離中國西南雲南省瑞麗市僅294公里，瑞麗市政府公布截至昨午為止，全市水電、交通及通訊正常，共有847戶民房受損，涉及2,840人，已儲備逾1,200頂帳篷、3,330張摺疊床及702袋大米等，同時全面核查傷者及群眾財產損失情況，努力做好群眾安撫工作，加強風險隱患排查，防止發生次生災害。

當地政府昨公布，市消防部門派出搶險救援力量21車96人次，公安部門派出警力47車285人次投入應急處置及秩序維護，交通部門集結5組共250人力量展開道路應急保通，自然資源部門投入137人次開展地質災害監測，水利部門全面檢查全市13個水庫、兩座小水電站、3個在建項目，供電部門出動43人次搶修保通17處受損電力設施，教體部門迅速組織全市97所中小學、幼兒園啟動地震應急預案並將師生撤離到安全地帶避險，衞健部門組織及時醫治兩名受輕傷人士。

雲南省應急管理廳早前公布，省抗震救災指揮部已啟動地震應急四級響應，省防災減災救災委員會啟動自然災害救助四級應急響應，省應急管理廳立即派出工作組趕赴現場指導抗震救災工作。

距震央300公里 無預警信號 被問及為何雲南民眾沒有收到地震預警訊息，省地震局解釋該系統能發出省內及周邊50公里範圍內發生黎克特制4級以上地震訊息，由於是次地震震央距離最近地震預警台約300公里，且境外沒有預警站網，已超出系統響應能力，故未發出預警信號。