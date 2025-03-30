曼谷華生避難 途中致電家人述遺言

【本報綜合報道】在地震發生之時，若置身受影響地區，難免感到絕望。一名身處泰國首都曼谷的中國留學生憶述，大樓當時晃動幅度很大，只能不斷向下逃跑，同時致電家人交代遺言，期間亦目睹他人席地哭泣，當雙腳接觸地面一刻，「感覺腿已軟」。

留學生張同學表示，他當時身處大樓30層，當地震發生時，整幢建築物出現搖晃，故決定下樓逃生，急得連拖鞋也來不及穿，只能赤腳逃走。當跑到24層時，他決定致電家人，除了交代遺言，亦表達思念與不捨之情。在此期間，他目睹樓道非常擁擠，有男有女，有些人已跑不動，另有一些人坐在地上哭泣，幸好最終順利抵達地面。

在緬華商言語不通 未知進展 另一名同樣留學曼谷的中國學生小亞（化名）說，其所住房屋損壞十分嚴重，公寓牆面變形，多處出現巨大裂縫，掉落許多磚塊。一名旅居曼谷的女子亦稱震感強烈，居住的高層房間搖晃得很厲害，需與鄰居慌忙逃跑至地面避難，經物管排查整個大樓，確認無問題後方可回家。

在緬甸曼德勒，來自江西省九江市的胡先生提到，他在地震發生時正到朋友家吃午飯，返回時才發現酒店倒塌，得以避過一劫。他估計很多與自己一樣前來緬甸經營玉石生意的住客受困，不過由於言語不通，暫未知道最新事態及有何進展。