赴泰緬 台3航企改期退票免手續費

【本報綜合報道】緬甸大地震波及泰國部分旅遊熱點，縱使中國大陸多間航空公司均無針對泰國回國航班提供免費改期退票政策，多間網上旅遊平台願意免費取消受影響地區酒店訂單，至少3間台灣主要航空公司亦宣布可在免收手續費情況下，更改部分飛往緬泰機票訂位或直接退票。

地震發生後，大陸多間航空公司未來數天從泰國回國航班機票目前比較充足，僅得部分價格較高；部分航空公司則指，有針對緬甸退票政策。

多間旅遊平台准免費取消酒店 另外，多間網上旅遊平台事後啟動緊急應變機制，處理受影響消費者訂單退改需求，協助免費取消相關地區酒店訂單，好讓旅客損失減至最低。

台灣航空公司方面，中華航空宣布4月15日前可免收手續費更改前往泰國曼谷、清邁及緬甸仰光機票訂位，退票亦不收手續費。星宇航空公布，若乘客持有4月4日前飛往返曼谷及清邁機票，可免收手續費更改航班或退票。長榮航空稱，若持有3月29日或之前飛往曼谷及清邁機票，搭機日為3月29日至4月30日之間人士，如欲改期或退票均免收手續費一次。