緬甸實皆斷層已平靜200年 專家稱早通報地震風險

【本報綜合報道】新加坡地球觀測研究所首席研究員韋生吉指出，地震震央位於實皆斷層其中一個區段，史上已非首次發生強震，過去約200年來沒有動靜，經歷史研究及現代地球物理學調查，有關區段很可能會在不久之後爆發大地震。他稱早在天災發生前，已事先向緬甸軍政府及科學家通報風險，「因此對我們來說，這場地震不意外」。

規模較汶川更大 中國科協地球物理資訊科學首席傳播專家陳會忠表示，是次地震是印度板塊與歐亞板塊之間擠壓造成，之後還會迎來一些餘震。他另提及，一般來說黎克特制7.9級地震威力與8級相當，而8級地震能量相當於1,500萬噸炸藥TNT當量，美國在二戰時向日本投放原子彈當量約1至3萬噸，換言之是次地震恐相當於美國當年向日投下上千個原子彈威力。他亦指出緬甸是次地震規模甚至比起中國汶川2008年地震更大，理由是初步計算地震破裂帶約400公里，汶川當時只有300多公里。

踏入2025年，全球已發生至少17次6級以上地震。被問及地球是否已進入地震活躍期時，中國地震局地球物理研究所特聘專家高孟潭重申，全球本年以來地震活動總體仍較往年為低，從目前情況估計，很難說地球是處於地震活躍階段。