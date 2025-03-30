港客憶述泰震撼 「感覺與生死很近」

陰霾下恐爆亂 有旅行社撤4月泰國團 巨震陰霾恐生亂，有本地的旅行社取消4月的泰國團，涉及約150人。受緬甸地震影響，多地的建築倒塌，鄰近地區如泰國、越南亦感受到強烈震感，泰國曼谷更有興建中的大廈在地震中倒塌。不過有港人不懼風險仍執意前往泰國，保險業人士就指，明知緊急狀態而進入當地是不受保險保障的；有昨日剛從泰國抵港的市民憶述指，感覺與生死很近。此外，入境處持續有接獲市民查詢，已即時按其需要提供相關資訊。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，決定取消所有4月份出發的泰國旅行團，涉及10團大約150人，旅客可以選擇轉團或全數退款。袁振寧指，主要是客人擔心及心情受影響，雖然泰國當局聲稱旅行是安全的，但客人不想帶着擔心的情緒出發，作為旅行社只能盡力配合。

頒緊急狀態續前往 旅保不保障 泰當局在地震發生當日，就宣布首都曼谷進入緊急狀態。昨日本港前往曼谷的航班已大致回復正常，仍有港人選擇繼續前往曼谷。國際專業保險諮詢會會長羅少雄表示，若旅客明知曼谷已進入緊急狀態後，仍繼續前往當地，不會受到保險的保障。但若是旅客在泰國當局宣布進入緊急狀態之前，則已身處當地，就屬於不可預測情況，已購買的旅遊保險很大機會會涵蓋旅客的損失。

昨日由泰國返港的市民張女士表示，地震發生時自己與女兒正在購物商場Terminal 21，在乘坐商場扶手電梯落樓時就感覺到有異樣，繼續往下落時發現商場內的水晶吊燈開始不斷搖晃，之後附近的人開始「雞飛狗走」。張女士指，當時就抱緊女兒，安慰她、讓她不要害怕，而且一定要一起行動，張覺得那一刻與生死很接近。

入境處接55查詢 即時提供資訊 現時本港政府對緬甸及泰國的黃色外遊警示仍然生效，計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全，並留意當地就最新情況的公布。鑑於28日緬甸中部發生的地震事件，港府已於同日更新外遊警示網頁有關緬甸及泰國的附加資料，並會繼續密切留意事態發展。政府表示，截至昨日下午5時，入境處共接獲55宗查詢，已即時按其需要提供相關資訊。身在緬甸及泰國的港人如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線。

另外，宣明會緬甸辦事處已全面啟動機構的持續營運和緊急應變計劃。所有緬甸宣明會工作人員均隨時候命，保安團隊亦正密切監察情況。宣明會緬甸辦事處總幹事Dr. Kyi Minn表示，擔心地震期間可能有兒童受困或與家人失散，但目前首要任務是確保受影響的人群能獲得食物、安全臨時住所、乾淨水源和醫療服務。