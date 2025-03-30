與泰國境接壤 遠離震央 KK園區傳未受天災影響

【本報綜合報道】緬甸大地震導致多地大量建築物倒塌，觸發受困詐騙園區人士生死憂慮。全球反詐騙組織有成員透露，緬北多個詐騙園區確有建築物倒塌，而緬甸東部相對平靜，其中位於東南、與泰國邊境接壤的妙瓦底KK園區未受天災影響，暫未知當地死傷數字。

緬北詐騙基地多建築物倒塌 該名成員透露，由於資訊遭到封鎖，缺乏官方具體數據，無法得知詳細災情，只知妙瓦底園區不受影響。談及災情為何難以曝光，他稱當地斷網斷電之餘，每逢發生戰爭或天災就會陷入混亂，頻繁發生搶劫事件，居民不敢外出，正是導致消息難以外流主因。

地震發生後，有網民估計會有東部詐騙園區被地震摧毀，更傳出「震到無水無電、有人終於逃出」等流言。然而，是次地震震央位於中部實皆省，鄰近第二大城曼德勒，距離妙瓦底仍有一段距離。