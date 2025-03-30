華撥億元援緬甸 雲南香港派員赴救災前線

【本報綜合報道】緬甸軍政府呼籲國際社會提供援助，全球多地及國際組織紛紛伸出援手。中國國家國際發展合作署新聞發言人李明昨宣布，中方決定向緬方提供一億元人民幣（約1.07億港元）緊急人道主義地震救災援助，同時派出兩支救援隊提供災區急需物資。

李明表示，當緬甸發生強震後，中國政府第一時間宣布啟動緊急人道主義救援行動，其中雲南省救援醫療隊已抵緬甸，是首支抵緬的外國救援隊伍。他稱中方其他救援隊及救援物資將盡快抵達，相信在緬甸政府及人民努力加上國際社會幫助下，受災民眾一定會克服暫時困難，重建家園。

內媒報道，16名中國藍天救援雲南隊隊員昨晨9時30分左右，攜帶PPE裝備、醫療急救包、發電照明設備、破拆工具等城市地震救援裝備物資，從雲南省瑞麗市口岸出境前往緬甸。另外，在中國民航局統籌部署下，中國國航CA057航班昨午搭載83名中國救援隊隊員，攜帶近22噸重通訊、搜救、指揮、醫療、應急食品等應急救援物資，從北京首都國際機場飛馳援緬甸地震災區。

香港政府昨亦派出一支51人救援團隊前往緬甸，並帶同兩隻搜救犬及約9噸重救援工具隨行，包括生命探測器、自動對星天線系統及日常必需品等。眾人抵達緬甸後，將聯絡當地救援隊伍，隨即展開搜救工作。另外港府已從賑災基金預留3,000萬元，作為有關緊急賑災項目之用。

美與聯合國均稱伸援手 談及緬甸大地震一事，美國總統特朗普前天表示將伸出援手。國務院發言人補充，即使美國國際開發署（USAID）近期經歷動盪，仍無損旗下災難援助反應小組能力，將提供緊急援助，正根據事態報告評估援助需求。聯合國秘書長古特雷斯前天亦稱，該組織正動員力量，向受影響東南亞民眾提供援助。聯合國負責人道主義事務的副秘書長兼緊急救援協調員弗萊徹，已從中央應急基金中向緬甸撥出500萬美元（約3,900萬港元），支援災後救援行動。