緬甸斑斑血淚 屍骸纍纍

連爆近80餘震 傷上傷葬逾1600人 緬甸實皆省前天下午發生全球本年以來最強烈大地震，達到黎克特制7.9級，之後再有至少77次餘震來襲。截至昨晚，是次天災造成當地至少1,644人死亡，3,408人受傷，139人失蹤，估計死傷數字仍會進一步上升，暫無收到中國公民死亡報告。受大地震影響，鄰國泰國首都曼谷至少3處工地發生事故，包括一幢興建中政府大樓倒塌，合共造成至少10死、16傷、101失蹤。

緬兩機場雷達停運 救援更難 根據緬甸官方昨晚發布最新數據，大地震已造成超過5,000人死傷。當地傳媒報道，首都內比都主要機場航空交通指揮塔倒塌，5名值班工作人員及一名家屬全數身亡。一名仰光國際機場工作人員透露，內比都及第二大城市曼德勒的機場雷達系統停止運作，恐導致救援工作變得更加困難。

由於地震震央相隔曼德勒不遠，當地多幢房屋倒塌或出現傾斜情況，其中一幢11層高大樓被震到只剩6層仍在地面，餘下層樓全數化成瓦礫，多名居民受困。市內吳拉登寺也在地震期間倒塌，導致逾百名僧侶受困。由於缺乏機器，民眾在救援時只能徒手挖掘。除了實皆省、曼德勒及內比都等地受災，泰國曼谷亦發生多宗奪命事故，一幢位於翟度翟區、接近落成的政府大樓倒塌，造成8名工人身亡，另有兩人分別在其他兩處工地死亡，31地合共101名受困工人生死未卜。由於餘震隨時來襲，當地結構工程專家呼籲，需檢查受影響地區高層建築物結構。

警報短訊延誤發出 泰總理質疑 泰國總理佩通坦昨現身防災減災廳會議時質疑，為何當地在緬甸發生大地震後，超過一小時才發出警告短訊，內容僅提醒民眾可返回建築物。負責官員對此解釋，首則警報已於當地前天下午2時44分發出，由於地震難以預測，加上系統須分批發送，每次覆蓋20萬名用戶，導致出現延誤，她敦促相關部門盡快改善，並把單次發送量增至100萬條，確保在泰的外籍人士亦可收到預警。

在會上，佩通坦提及曼谷市區建築整體結構未受嚴重損壞，僅得一幢興建中政府大樓倒塌，城鄉規劃廳已介入調查，將於一周內提交詳細報告，評估改善措施。她強調政府已協調相關部門，全力保障受災民眾安全，同時採取必要措施防範次生災害，並迅速動員各方力量，確保有序推動救援工作。

另外，泰國機場公司前天公布，經過全面安全檢查，旗下位於曼谷、清邁及布吉等地6座機場，其建築結構與航空基礎設施均符合安全標準，已正常營運。大地震發生後，泰國曾要求全國民航相關單位停運一小時，藉此展開全面安全檢查。據泰國部門昨公布數字，緬甸發生至少77次餘震，最高達到7.5級。踏入昨午，內比都發生5.1級地震。雲南省曲靖市會澤縣傍晚6時50分亦發生4.4級地震，震源深度僅10公里。本報綜合報道

救援人員拯救受困瓦礫的人士。 地搖路陷，緬甸軍政府領袖敏昴萊（箭嘴示）震後視察災情。 大批傷者被送往內比都的醫院救治。 緬甸地震震央位置 地震觸發緬甸多個建築物起火。