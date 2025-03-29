又見南亞幫打劫 暴力罪案爆不完

香港治安每況愈下，已成市民普遍觀感。早前有多宗本地黑幫街頭仇殺，刀刀攞命；前日又有外籍商人在街頭遇劫受襲，差點搞出人命。毫無懸念地，有關劫案的行兇者又是南亞兵團，當中又是涉及假難民。顯而易見，本地黑幫和南亞假難民已成兩大治安毒瘤，他們往往互為勾結作惡多端。港府繼續袖手旁觀，香港恐怕做不成盛事之都，只會繼續淪為臭名遠播的「國際大刀會」。

案發於27日下午4時許，一名身懷巨款的27歲土耳其商人，獨自拿着內有500萬歐元的手提袋和行李篋，前往尖沙咀3間不同的持牌虛擬貨幣交易行購買加密貨幣。兩名南亞裔男子突趨前襲擊，其中一人持刀，事主奮力反抗，巨款幸保不失，但混亂間被人用刀斬傷頭部。兩名匪徒事敗，往佐敦道逃去無蹤。執法部門接報後翻查大量閉路電視錄影，終於鎖定4名巴基斯坦籍男子，包括刀手及「睇水」等角色，最終在佐敦及旺角拘捕4人。4名疑犯年齡介乎17至31歲，兩人持本港身份證，兩人持「行街紙」，即是假難民。

很明顯，該夥南亞兵團早有預謀，知悉事主身懷巨款和行蹤，背後會否跟加密貨幣交易有關，會否有人在暗中指使，尚需查證，但4匪之中又有假難民，則再次證明他們來港不是尋求甚麼人道保護，而是為了搵快錢。

同類案件屢見不鮮，例如去年5月，5名南亞悍匪分持刀錘駕乘車輛，於光天化日下闖入尖沙咀一間珠寶鐘錶行，揮錘扑毀兩個玻璃飾櫃，擬掠逾千萬元名錶，最終落網，部分匪徒正是持行街紙的假難民。又如今年1月，上水新豐路一間金舖遭4名分持刀錘的蒙面匪徒闖入，劫走150萬元金器，執法人員其後在郊區一間石屋拘捕一名巴基斯坦籍涉案男子，並證實其同黨均為南亞兵團。

更有甚者，本地黑幫亦會招攬南亞兵團和假難民代為行兇，成為最好使好用的打手。皆因這些人要的是錢，懶理幹的事情是否傷天害理，作奸犯科。過去本港多宗涉及南亞兵團的仇殺案，背後均涉黑幫操縱，還有大量劫案、販毒案等等，均是本地黑幫謀劃，南亞兵團出面。由此可見，兩者沆瀣一氣，已成治安大患，加上執法部門反黑不力，甚至屢屢爆出警黑勾結醜聞，香港淪為烏煙瘴氣的「國際大刀會」，完全不足為奇。

本報不下多次指出，香港治安要重回正軌，第一是嚴厲反黑，不要一陣風式「洗太平地」，做完騷後春風吹又生。第二是退出聯合國《禁止酷刑公約》，不要再無休止接收假難民。很可惜，港府擇惡固執，屢勸不改，反黑固然軟手軟腳，假難民更是張開雙臂無任歡迎。港府每年用於假難民的開支高達十多億元，12年來開支已高達過百億元。即使現在財赤高企，港府對所有民生開支大動作削減，但對假難民依然慷慨，未見任何削支措施。對假難民仁慈，對香港人殘忍，對比是何等鮮明。這個政府愈來愈不得民心，豈是無因！