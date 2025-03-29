龍七公：華府全面削支 FBI都要被炒

美國做了幾十年第一強國，其稱霸實力一是經濟、二是軍事、三是科技，多元實力還包括強悍的情報及調查能力。但特朗普2.0開始後，美國全方位削開支，連美國聯邦調查局（FBI）都不能幸免，據報負責應對本土恐怖主義的部門也要裁員，連同早前美國已削減國務院轄下對外援助的各種資金及人手等，美國實力明顯在收縮，「美國第一」的大旗還能舉多久？

FBI是美國優勢與實力的其中一環，近日有英媒踢爆，FBI也被裁員削開支，最近該部門的本土恐怖主義行動部門被調走約16名特工和情報分析員，他們主要是支援FBI在外地的辦事處工作，提供有關本土威脅資訊。一看其工作內容，就知道是對外搜集及分析情報，為在境外進行的調查及特殊行動提供支援，他們被削減，變相拔了美國對外干預及長臂運作的重要力量。

媒體還踢爆，隨着FBI減少對本土反恐的調查與情報分析，及特氏撤銷不少上一屆政府要員的安全保護，民主黨及不少原政界人士都擔心美國從此不再安全。只有特朗普政府誇口寧打關稅戰，及抑制海外軍事活動。是耶非耶，上述說法對中國、俄羅斯、古巴，甚至對北韓等都毫無意義，因美國怎麼都不會削減對這些國家的情報工作，中國人還是要隨時戒備着。

說起中美之間衝突不會少，最近多個美媒的報道值得留意，事緣白宮早前有個最高機密簡報，美國參謀長聯席會議副主席、美軍印太司令部司令、國防部長等都有參與，討論中美一旦發生軍事衝突，應怎麼應對。

這類簡報，白宮每隔一段時間就進行一次，可謂是一個常規操作的非常規會面。不過，這次媒體作大肆報道，因馬斯克不被列席，特朗普回應說，馬斯克在中國有商業利益，他不應該獲取敏感資訊：「我肯定不希望（馬斯克）參與簡報」。

政界及媒體一度質疑這次簡報是否特別「有料」，或對營商的馬斯克有影響，白宮當然不作回應。倒是特氏談這件事時，趁機向中國拋媚眼道：「我們不想和中國發生潛在戰爭」、「如果真的發生了，我們完全有能力應對」，他進一步說：「我不想對任何人展示它（對中國作戰的應變計劃）」。

「交易外交」關係難持久 特朗普上任後對中國的關稅戰無手軟，還委任一批反華官員，但他又一直對中國拋媚眼。日前內地官媒首次直面特氏最近對俄烏、以巴的表現，發表《特朗普政府「交易外交」陷入僵局》分析文章，認為美式「交易外交」已陷入僵局，因其「交易外交」只是服務美國一己私利，並非從根源上解決問題，這樣的外交即使能達成「交易」，恐怕也難以持久。

官媒的分析代表中國對美國所謂止戰媾和的貢獻一點不買帳，對美國是既不寄厚望，更看淡結果。