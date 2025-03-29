冰鑑春秋：國民黨失敗的原因

台灣近年來的政壇逐漸呈現一種趨勢，那就是在地方選舉上，在野黨往往能攻城略地，把民進黨打得丟盔卸甲，但只要一到全台性質的選舉，民進黨仍舊能碾壓四方，取得執政權。

有媒體人將國民黨失敗的原因，歸因3大項，就是親中、疑美、不愛台，認為國民黨若無法解決敗因，永遠無法重返執政。但這顯然是被民進黨宣傳洗腦的結果，何況，假設國民黨變得像民進黨一樣，整天反中、跪美，把愛台灣的口號喊得震天價響，難道就能取得政權嗎？君不見台灣多的是如時代力量、基進黨等小黨，在這些方面走的比民進黨更激進，結果反倒是逐步弱化。理由很簡單，沒有中心思想的山寨品，哪可能贏過正版貨呢？

國民黨失去政權的真正原因，實際上是假掰、畏美、不團結！假掰（閩語自命清高之意）是國民黨根深柢固的毛病，明明是在野黨，卻老是以執政黨的格局想事情，動不動就幫民進黨當煞車皮，擔心兩岸衝突、擔心社會混亂，自以為為國為民，因此被民進黨吃定了，反倒形成民進黨鬧事，國民黨負責擦屁股的奇特現象。

國民黨一直都是親美政黨，現在的國民黨更由親美轉成畏美。只要是美國的意見，國民黨都不敢激烈反抗，美國稍微瞪眼吹鬍子，國民黨就乖乖閉嘴。當年盧秀燕當着美國在台協會處長酈英傑的面，嚴正表達台中市民拒絕萊豬，贏得民眾支持的往事，似乎已成絕響。現在國民黨連台積電被搶走，都叫個兩天就算了，這樣如何取得選民信賴？

但國民黨最糟糕的，還是不團結，為自己的選舉就全力拚搏，為他人作嫁就意興闌珊，4大公投等全台性選舉，真正敗因就在於此。國民黨人若改不了這個毛病，萬年在野不過是剛好而已。