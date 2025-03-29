筆下風雲：針拮到肉終於知痛

就美國下月向進口汽車徵收兩成半關稅，墨西哥、日本、南韓、加拿大、德國依次為最受打擊的5個國家。加拿大總理卡尼擺出強硬姿態，揚言將會以報復性貿易行動，對抗美國的關稅措施，又指兩國傳統的緊密合作關係已經完結。

講得非常兇狠，但是否說到做到，只能拭目以待。無可否認的是，特朗普第二度入主白宮至今，做事毫無章法，四處焫着火頭，連盟友都不放過，已弄致離心離德。德國總理紹爾茨表示，美國選擇了一條最終只有輸家的道路，關稅和孤立對所有人的繁榮都無好處。法國財長隆巴爾則稱，特朗普的汽車關稅是很差的消息，歐盟將被迫採取報復措施。

「只有輸家，對任何人都無好處」這個論調，不就是中國一直以來反對關稅戰的主張嗎？歐盟一樣有對中國貨徵收高關稅，例如對中國電動車的總稅率便高達45.3%。中國不停表明關稅戰沒有贏家，反對任何貿易壁壘。然而，歐盟有聽過入耳嗎？如今針拮到肉終於知痛，同一番說話出自歐洲人口中，簡直諷刺。

當然，這一切的始作俑者都是美國和特朗普。最好笑是，特朗普對盟友揮舞關稅大棒，卻不准歐洲車企提高對美國消費者的售價，堅稱實施高關稅後，製造業就會回流美國。但眾所周知的是，美國製造業早就空心化，單是美國國內車廠的工人便經常鬧罷工，製造成本十分高昂。歐洲車企會因為關稅而到美國設廠，恐怕只是特朗普一廂情願。

意大利豪華跑車法拉利，已計劃將部分在美國銷售的車型加價一成，相信其他車企都會倣效。大打關稅戰的結果，必然是推高美國通脹，消費者受害。特朗普一意孤行，結果是搞亂國家，搞亂全世界。