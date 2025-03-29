強詞有理：不堪一擊

美國媒體最近大肆炒作大陸對台「軍事威脅」，聲稱解放軍已做好包圍台灣的最充分準備，包括多管齊下的封鎖計劃，從空中、海上與網絡切斷台灣與外界所有聯繫，甚至會派遣潛艇在台灣重要港口布雷云云。美媒此番炒作極盡誇張之能事，目的顯而易見，無非想敦促特朗普政府增加對台軍售，甚至承諾出兵協防台灣。但特朗普此人精於計算，從來不做賠本買賣，增加對台軍售當然沒有問題，協防台灣則只能是一廂情願。

以今天大陸的軍事實力，海陸空封鎖台灣是輕而易舉的事，美媒煞有介事炒作一番，既無知又無聊。美國國防部長海格塞斯曾坦言，過去10至15年，五角大樓針對台海衝突的所有兵棋推演，美軍全敗。候任副防長柯伯吉也明白指出，台灣對美國至關重要，但不至於攸關生存利益。這反映了一個事實，華府高層對中國大陸的軍事實力心知肚明，絕不可能為了無關美國生存利益的棋子，而介入一場毫無勝算的戰爭。道理很簡單，如果中美在台海爆發戰爭，美軍必敗無疑，其全球霸權也必將加速滅亡，而這正是誓言「讓美國再偉大」的特朗普萬萬無法接受的。

早前台灣有項民意調查顯示，將近四成受訪者相信美國會出兵支援台灣，不相信的則超過五成。很明顯，這將近四成的受訪者絕對是做白日夢，或者本身智商就有問題。正如有人指出，台灣確實是道德和智商的窪地，跟這班人講道理，無異於對牛彈琴，最有效的辦法就是直接出手讓他們清醒。賴清德不是把大陸列為「境外敵對勢力」嗎？既然如此，大陸還有甚麼好客氣的？

老實說，大陸對付台灣的工具多的是，可以武力封鎖，可以經濟封鎖，也可以直接動手，沒有任何勢力能夠阻止。台灣超過九成能源和七成糧食依賴進口，一旦遭到徹底封鎖，恐怕撐不了一個月就得屈服。退一步說，即使大陸不徹底封鎖台海，只要停止經貿讓利，台灣失去每年上千億美元的貿易順差，也將會慢慢陰乾。

據說台軍今年稍後將會舉行歷來最大規模、時間最長的漢光演習，首度設想解放軍可能2027年攻台。對此，大陸國台辦的回應是，不管民進黨當局如何裝腔作勢，都是不堪一擊的「花架子」。這不是誇張，而是事實，台軍企圖以花架子對抗解放軍的鋼鐵洪流，比蚍蜉撼樹更可笑。