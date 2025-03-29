龍吟虎嘯：普京看透美國處境

特朗普強行介入和打造俄烏停火談判，大多是他個人功名心所致，除了極少數追隨者，美國的政壇主流、社會精英、軍工財閥、民主黨，甚至共和黨大多皆不贊成或反對特朗普這樣幹。不過，美國的制度是只要當選總統，不管怎麼不靠譜，甚至亂來的事情，都可以讓總統大人搞上一陣子。

特朗普現在的施政，是國內問題、國際問題一齊開打，棍棒亂掄。時下最令特氏操心不已、不斷碰釘子的，還是俄烏停火談判。這個問題，排除了烏克蘭和歐洲上餐桌，只和普京談，他以為會容易解決；不料普京絕對難纏，看透特朗普，看透當前美國處境，俄羅斯處於優勢地位，特朗普有求自己。

普京很老辣狡猾，他看透特朗普性子急、愛虛榮，就要和他慢慢玩。不是要談停火嗎？那就讓美方費了好大勁，答應了俄方不少條件，才弄出了個30天暫停攻擊能源設施的公告。然而，消息剛公布，俄烏就立刻互攻互炸能源設施，戰場較量也未停止。

與此同時，為了特朗普的面子，美俄都當無事發生，又舉行「停火細節談判」、「黑海停火談判」。俄羅斯開出了愈來愈多的條件，包括美國必須先解除部分對俄制裁。特朗普丟了面子還要哀嘆，「克里姆林宮在拖延，這很像我過去的房地產談判」；特朗普對訪問者說，「你知道我不想簽約，我想繼續留在這個遊戲，但也許我不想這樣做，我不確定」。如此處境，特朗普不知如何是好，有些語無倫次了！

總統不知所措，國務卿魯比奧更要小心翼翼，他說，「美俄第二輪會談時，俄方詳細提出了他們希望滿足的一系列條件，美方會評估它們，更全面地了解俄方立場，然後向特朗普報告，決定下一步行動」。別看特朗普很強勢、張牙舞爪，但這時的美國已滑坡衰落，還要八面樹敵，俄烏戰爭、巴以戰爭、中東亂局、中美博弈……山姆大叔哪裏還有多少力量，讓特朗普實現個人野心和功名？