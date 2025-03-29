錶位暗格檢太空油 拘的哥女友

【本報訊】昨日凌晨約1時半，警員巡經馬鞍山耀安邨耀遜樓對開，發現一輛的士停泊路旁，車上男司機及女乘客形迹可疑，遂上前截查。警員搜查的士，在收費咪錶位對下暗格發現懷疑含有依托咪酯（俗稱「太空油」）的電子煙彈，市值約2,000元。

警員經初步調查後，以涉嫌「藏有危險藥物」，拘捕姓李（32歲）司機及姓盧（28歲）女乘客。警犬其後奉召協助搜查，惟未有進一步發現。據了解，被捕的哥與女乘客為情侶關係，女子報稱無業。

相若時間，警員巡經油麻地新填地街近咸美頓街交界，發現一輛私家車停泊路邊，車上司機形迹可疑，遂上前截查。期間，警員發現司機位旁波棍附近有暗格，撬開後檢獲一批懷疑毒品，遂召緝毒犬到場協助搜車。

出租私家車 起多類毒品 警員經初步點算後，車內共藏有67包懷疑可卡因、13包懷疑「冰」毒、24包懷疑氯胺酮及4粒懷疑「太空油」煙彈，毒品市值共約4.6萬元。執法部門經初步調查後，私家車姓黃（35歲）男司機涉嫌「販運危險藥物」被捕，據悉他報稱從事運輸業，涉案的私家車為租車。