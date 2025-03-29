盜卡黨勾結3舖詐騙 7個月洗3500萬黑錢

6中港男女旺角落網 至少涉8竊案 今年首3個月，港島執法部門接獲多宗報案，指有信用卡疑被偷去盜用，經調查後於前日在旺角區，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪，拘捕店舖負責人及簽卡者共6名中港男女。初步調查顯示，盜卡集團勾結旺角3間店舖作虛假交易，以被盜信用卡向上述店舖付款，並透過疑犯個人及店舖銀行戶口，在過去7個月清洗共約3,500萬黑錢。行動中檢獲89萬現金、一批信用卡終端機和單據，相信該不法集團涉及至少8宗信用卡盜竊案。

執法部門於今年1月至3月接獲多宗盜用信用卡案件，事主報稱信用卡遺失或被盜，其後發現其信用卡被盜用。警員經調查後，發現該些信用卡於旺角3間手機舖、雜貨舖及首飾舖作出交易，經翻查「天眼」錄影片段及情報分析後，發現案件涉及一個盜竊集團。

串謀虛假交易套現 初步調查顯示，該不法集團利用盜竊的信用卡串同上述店舖作虛假交易，以受害人的信用卡透過店內的信用卡終端機進行付款，在付款後沒有拿取任何貨物後離去，從而騙取金錢。

每筆簽帳金額介乎400元至8萬元，集團利用個人及上述店舖公司的銀行戶口，自去年9月至今年3月期間，處理共約3,500萬元的犯罪得益。

執法部門其後鎖定目標人士身份，至前日在旺角區採取拘捕行動，期間警員目睹兩名目標男子進入雜貨舖，以失竊的信用卡進行虛假交易，遂以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪，拘捕4男兩女共6人（32歲至48歲），當中3名男子持雙程證和中國護照，一男兩女則是本地人，並檢獲一張非本地銀行信用卡，而卡主是外國人。

被捕疑犯包括3間店舖的4名負責人、兩名利用失竊信用卡作交易人士。警員同時搜查3間涉案店舖，檢獲89萬元現金、24部信用卡終端機及大量店舖單據，初步相信涉及8宗虛假交易，盜竊集團與店舖拆帳，有受害人乘搭航班後發現有信用卡被盜，因此案件涉及機艙老鼠。