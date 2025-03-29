天恒邨2貓飛墮1死1傷

【本報訊】昨日凌晨近3時，天水圍天恒邨恒健樓有保安員報案，指發現一隻貓咪受傷，奄奄一息倒臥大廈對開，遂把牠檢回大廈座頭等待飼主認領。相隔約10至20分鐘，保安乍聞一聲巨響，循聲查看發現另一隻貓咪倒臥通道簷篷，由於懷疑有動物墮樓，遂慌忙報案求助。

疑臨搬拆貓網 女子被捕 警員及愛協職員先後到場，經檢查後證實第一隻墮樓的貓咪已傷重死亡，其後墮下的貓咪則口、鼻及腳部受傷，其後由愛協職員帶返機構交由獸醫治療，同時檢走貓屍檢驗。執法部門經初步調查後，以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕大廈內一名34歲本地女子，並把她帶走調查。

據悉，涉事兩隻貓咪為寵物貓，俱為雌性，已成年及沒有晶片，其中死去貓咪品種為暹羅貓，而受傷貓隻為布偶貓，初步相信事件屬意外。消息指，女貓主房間窗戶一向有安裝貓網，疑她即將搬遷，因此拆走貓網，並因通風原因而在窗戶開了一條縫隙，不排除導致貓隻跳出窗外墮樓。至昨晨8時許，她發現兩隻愛貓不知所終，前往管理處查詢時始知凌晨時分有貓隻墮樓。