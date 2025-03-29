寄艙行李走私63瀕危活龜 菲漢囚30月

【本報訊】一名菲律賓籍男子涉嫌把63隻受管制屬瀕危物種的活龜，放到寄艙行李內，結果在香港國際機場轉機時被揭發。他昨日在荃灣法院（暫代區院）承認兩項進口瀕危物種及一項殘酷對待動物罪，被判入獄30個月。區院暫委法官韋漢熙指，本案涉及瀕危物種，數量多，明言經濟困難並非犯案原因。

37歲男被告Tabor Dexter Valera，持菲律賓護照來港。他被控3罪，包括「並非按照香港法例第586章保護瀕危動植物物種條例第5條條文的規定而進口附錄I物種的標本」、「並非按照香港法例第586章保護瀕危動植物物種條例第11條條文的規定而進口附錄II物種的標本」及殘酷對待動物罪。

馬國抵港圖轉機赴馬尼拉 控罪指，被告於2024年3月31日在香港國際機場沒有依照保護瀕危動植物物種條例第5條，而進口附錄I物種，即4隻潮龜及49隻輻紋陸龜；沒有依照保護瀕危動植物物種條例第11條，而進口附錄II物種，即10隻鹹水龜；及同日同地攜帶63隻龜來港，而其方式相當可能構成不必要的苦楚。

同意案情指，2024年3月31日，被告從馬來西亞乘飛機抵香港，準備轉機往菲律賓馬尼拉。期間機場保安透過X光機發現被告寄艙行李內有兩隻龜。及後揭發其另外兩件寄艙行李內藏有61隻龜，所有龜都遭膠紙綑綁着，沒有供應水和食物。案件編號：DCCC 860/2024