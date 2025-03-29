歷來最大宗 機場破走私黃金 值1.1億重145公斤

行李箱套箱共7層包裝 圖運日本 香港海關根據風險評估，於本周二（25日）在香港國際機場海關驗貨場，檢查一個準備出口往日本、報稱載有塑膠行李箱的空運貨物。由於貨物的X光影像有異，遂拆開貨物作進一步查驗，結果發現「箱內套箱」共有7層包裝，並於14件貨物中發現一批行李箱，內藏約145公斤金條，估計市值約1.1億元。初步調查顯示，託運金條的貿易公司為虛假公司，該批金條經層層包裝混入貨物，企圖掩人耳目逃避追查，一旦成功偷運到日本可逃避1,100萬稅款。海關正循託運人及收貨人背景、貨物來源和去向進行追查，不排除有人被捕。

本周二凌晨，海關機場科人員根據風險評估及情報分析，檢查一件付運往日本的塑膠行李箱貨物。該批貨物共有26件、重約476公斤，關員以X光掃描，揭發14件貨物的影像有異，遂揀選該14件貨物進行檢查，經磅重發現每件重量達23公斤，與報稱的10.4公斤明顯超重甚多。關員打開該14件貨物作進一步檢查，當打開外層紙箱後，發現內裏有3個不同大小、一層包着一層的行李箱，在打開最內一層行李箱後，發現一個異常沉重的細紙箱，在該細紙箱內再發現一個以兩個鎖頭鎖上的黑色膠箱。關員以工具剪開鎖頭、並𠝹開箱內的包裝物料，最終發現內藏金條。

關員在發現金條前共打開7層包裝，可見不法分子收藏手法可謂費盡心機，而在該14件貨物內亦發現相同收藏手法，結果共檢獲145條、每條重一公斤、市值共約1.1億元的金條。以案中檢獲走私金條的重量及市值計算，是海關有紀錄以來最大宗走私金條案件。海關表示，儘管不法之徒採取複雜及多層包裝手法，把金條混雜於空運行李箱中，並通過空運方式掩人耳目蒙混出口，但海關在高科技儀器幫助、以及人員嚴謹查驗程序之下，走私分子精心設計的藏匿伎倆最終徒勞無功，相信今次行動已成功對不法分子造成沉重打擊。

倘成功偷運 可逃稅1100萬 海關有組織罪案調查科跟進案件，經抽絲剝繭深入調查後，發現託運人表面是一間香港貿易公司，收貨人則是日本的一間貿易公司。

不過調查顯示，託運人公司在香港並沒有公司登記紀錄，不法分子利用虛假資料企圖誤導海關追查該批金條的真正託運人，海關正全力追查託運人身份。至於走私金條到日本之目的，主要是逃避關稅和監管，若該批金條成功偷運到日本可逃避高達1,100萬元稅款。海關正循託運人及收貨人背景、貨物來源和去向追查，不排除稍後有人被捕。

據了解，由於最近金價高企，令不法分子走私金條圖利，該批金條逃避關稅走私到日本後可作內銷用途。稍後該批金條有可能再走私回香港，原因是在日本出口金條，可獲得總金價的一成退稅，不法分子可以雙重得益而犯案。