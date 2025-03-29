跨部門反黑工 4日拘14人

【本報訊】入境處於3月24日至27日一連4日，在全港多區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，並聯同執法部門執行「冠軍行動」。行動中共拘捕7名懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的僱主及3名逾期逗留人士。

4人涉持行街紙假身份證

反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了24個目標地點，包括商業大廈、零售店舖、住宅大廈和餐廳，共拘捕6名懷疑非法勞工。被捕的懷疑非法勞工為兩男4女，年齡介乎50歲至66歲。當中一名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外，一男兩女亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為兩男一女，年齡介乎28歲至53歲。被捕的逾期逗留人士為一男兩女，年齡介乎42歲至59歲。